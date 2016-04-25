​Kapital Bank выбран партнером футбольного проекта

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank является официальным партнером проекта "Футбол и здоровый образ жизни", который будет проходить в городе Сумгайыт среди детей в возрасте 10-12 лет. В проекте примут участие свыше 500 учащихся 48 школ Сумгайыта и его окрестностей.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, на церемонии открытия присутствовали ветераны отечественного футбола, депутаты Милли Меджлиса, представители различных организаций и ведомств, общественные деятели и другие лица. Основной целью проекта является привлечение, развитие и пропаганда футбола, увеличение массовости и популяризации этого вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

Отметим, что, наряду с Kapital Bank, в проекте также участвуют министерство образования, Исполнительная власть и Отдел образования города Сумгайыт, ПО "Азеркимья", футбольный клуб "Сумгайыт" и страховая компания PASHA Heyat Sigorta.