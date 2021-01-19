О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов

Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов Кабинет министров прокомментировал вопрос о выдаче единовременной выплаты (190 манатов) за январь безработным и неофициально работающим лицам, потерявшим доход в условиях особого карантинного режима.
Социальная защита
19 января 2021 г. 18:43
Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов

Кабинет министров прокомментировал вопрос о выдаче единовременной выплаты (190 манатов) за январь безработным и неофициально работающим лицам, потерявшим доход в условиях особого карантинного режима.

Как сообщает Report, в период с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года по всей стране был введен особый карантинный режим.

“Этот период охватывал месяц. В связи с этим 30 декабря прошлого года Министерством труда и социальной защиты населения было завершено перечисление единовременной выплаты в размере прожиточного минимума текущего года (190 манатов) безработным и неофициально работающим малообеспеченным лицам, потерявшим доходы в связи с ужесточением особого карантинного режима в нашей стране”, - подчеркнули в Кабинете министров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hökumətdən 190 manatlıq birdəfəlik ödəmə ilə bağlı açıqlama

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi