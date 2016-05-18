Замначальника управления Генпрокуратуры: В этом году проведено следствие 13 уголовных дел по 68 фактам торговли людьми

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "В первом квартале этого года в Генеральной прокуратуре проведено следствие 13 уголовных дел по 68 фактам торговли людьми, 14 уголовных дел по 15 фактам проституции".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника управления по контролю исполнения законов в следственной, оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Нурали Мамедов.

Он отметил, что в 2015 году было проведено следствие 23 уголовных дел по 109 фактам торговли людьми, 7 дел по 8 фактам принуждения к труду, 56 уголовных дел по 62 фактам привлечения к проституции: "В целом, в 2015 году проведено и завершено следствие 191 уголовного дела по 313 фактам, в первом квартале 2016 года - 62 уголовных дел по 125 фактам".

Н.Мамедов подчеркнул, что в 2015 году к уголовной ответственности привлечены 171 человек, совершивших эти преступления, в первом квартале 2016 года к ответственности привлечены 29 человек.