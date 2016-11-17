В Азербайджане граждане смогут приобрести отремонтированные квартиры на условиях льготной ипотеки

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Семья или лица, обладающие правом покупать квартиру на льготных условиях, смогут воспользоваться этим правом один раз.

Как сообщает Report, данное положение отражено в утвержденном указом президента Ильхама Алиева документе о приобретении гражданами квартир, находящихся в распоряжении общества с ограниченной ответственностью MİDA.

Правила устанавливают условия и механизм покупки гражданами Азербайджана квартир, находящихся в распоряжении ООО MİDA (его дочерних или подведомственных хозяйств).

Согласно документу, квартиры можно приобрести по ипотеке на льготных условиях, или за счет личных средств заявителя, или же в кредит из кредитной организации.

Квартиры будут полностью отремонтированны и оборудованны кухонной мебелью.

Согласно правилам, при приобретении квартиры по ипотечному кредиту сумма кредита, выданного банком-агентом, должна составить 90% от стоимости квартиры. Для приобретения квартиры на льготных условиях граждане должны обратиться в компанию.

Отметим, что жилой комплекс будет построен в Ясамальском районе города Баку, около кольцевой дороги, на территории площадью в 11,6 га.