Список самых популярных имен для новорожденных в этом году

Стали известны самые популярные имена, которыми нарекли новорожденных в этом году в Азербайджане.

Стали известны самые популярные имена, которыми нарекли новорожденных в этом году в Азербайджане.

Report представляет топ-10 имен, которыми назвали детей в текущем году.

За прошедшее время самым популярным именем среди мальчиков стало имя Али. В течение года этим именем названы 948 детей.

924 мальчика были названы именем Юсиф, 891 - Угур, 894 - Гусейн, 651 - Мухаммед, 570 - Омар, 519 - Мурад, 422 - Рауль, 408 - Айхан и 406 - Тунар.

Имя Захра среди девочек также в этом году сохранило первенство. В течение этого года этим именем названы 1010 девочек.

778 девочек были названы именем Зейнаб, 772 - Марьям, 720 - Айлин, 695 - Фатима, 688 - Мяляк, 581 - Нилай, 558 - Нурай, 506 - Мирвари и 436 - Медина.