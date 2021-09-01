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Список самых популярных имен для новорожденных в этом году

Список самых популярных имен для новорожденных в этом году Стали известны самые популярные имена, которыми нарекли новорожденных в этом году в Азербайджане.
Социальная защита
1 сентября 2021 г. 13:00
Список самых популярных имен для новорожденных в этом году

Стали известны самые популярные имена, которыми нарекли новорожденных в этом году в Азербайджане.

Report представляет топ-10 имен, которыми назвали детей в текущем году.

За прошедшее время самым популярным именем среди мальчиков стало имя Али. В течение года этим именем названы 948 детей.

924 мальчика были названы именем Юсиф, 891 - Угур, 894 - Гусейн, 651 - Мухаммед, 570 - Омар, 519 - Мурад, 422 - Рауль, 408 - Айхан и 406 - Тунар.

Имя Захра среди девочек также в этом году сохранило первенство. В течение этого года этим именем названы 1010 девочек.

778 девочек были названы именем Зейнаб, 772 - Марьям, 720 - Айлин, 695 - Фатима, 688 - Мяляк, 581 - Нилай, 558 - Нурай, 506 - Мирвари и 436 - Медина.

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Версия на азербайджанском языке Bu il uşaqlara ən çox qoyulan adlar - SİYAHI

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