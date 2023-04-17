Сабина Талышинская: В Азербайджане действуют 17 женских ресурсных центров

Сегодня в Азербайджане действуют 17 женских ресурсных центров, 9 из которых зарегистрированы как негосударственные учреждения.

Сегодня в Азербайджане действуют 17 женских ресурсных центров, 9 из которых зарегистрированы как негосударственные учреждения.

Как передает Report, об этом сказала замначальника отдела гендерного равноправия и женских проблем Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Сабина Талышинская.

"Женский ресурсный центр, который находится в Хазарском районе Баку, является частью более широкого проекта. Целью этих центров является расширение навыков и знаний женщин, особенно проживающих в сельской местности и в деревнях. Сегодня в стране действуют 17 женских ресурсных центров, 9 из них зарегистрированы как негосударственные учреждения, которые могут работать на основе различных проектов",- сказала она.

По ее словам, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана является органом, осуществляющим гендерную политику государства. Таким образом, женские ресурсные центры важны для реализации этой политики.