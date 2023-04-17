О нас

Сабина Талышинская: В Азербайджане действуют 17 женских ресурсных центров

Сабина Талышинская: В Азербайджане действуют 17 женских ресурсных центров Сегодня в Азербайджане действуют 17 женских ресурсных центров, 9 из которых зарегистрированы как негосударственные учреждения.
Социальная защита
17 апреля 2023 г. 11:00
Сабина Талышинская: В Азербайджане действуют 17 женских ресурсных центров

Сегодня в Азербайджане действуют 17 женских ресурсных центров, 9 из которых зарегистрированы как негосударственные учреждения.

Как передает Report, об этом сказала замначальника отдела гендерного равноправия и женских проблем Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Сабина Талышинская.

"Женский ресурсный центр, который находится в Хазарском районе Баку, является частью более широкого проекта. Целью этих центров является расширение навыков и знаний женщин, особенно проживающих в сельской местности и в деревнях. Сегодня в стране действуют 17 женских ресурсных центров, 9 из них зарегистрированы как негосударственные учреждения, которые могут работать на основе различных проектов",- сказала она.

По ее словам, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана является органом, осуществляющим гендерную политику государства. Таким образом, женские ресурсные центры важны для реализации этой политики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sabina Talyshinskaya: 17 Women's Resource Centers operate in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səbinə Talışinskaya: “Azərbaycanda 17 Qadın Resurs Mərkəzi fəaliyyət göstərir”

Экслюзивные новости

Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi