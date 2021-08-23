С сегодняшнего дня в центрах DOST начнут действовать единые координационные центры

Согласно Указу президента Ильхама Алиева, в единых координационных центрах, первоначально созданных в центрах DOST в Баку, с сегодняшнего дня начнется прием.

Согласно Указу президента Ильхама Алиева, в единых координационных центрах, первоначально созданных в центрах DOST в Баку, с сегодняшнего дня начнется прием.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, на первом этапе будут приняты обращения членов семей шехидов 44-дневной Отечественной войны, военнослужащих, получивших ранения в этой войне, и лиц, имеющих инвалидность в связи с этой войной.

Единые координационные центры действуют в:

Бакинском центре DOST №1 по Ясамальскому, Сабаильскому и Гарадагскому районам (Ясамальский район, улица И.Гутгашинлы, 86), Бакинском центре DOST №2 по Хазарскому, Пираллахинскому районам (Хазарский район, поселок Шувалан, улица А.Йылдырыма 30б), Бакинском центре DOST №3 по Низаминскому, Хатаинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам (Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 183б), Бакинском центре DOST №4 по Бинагадинскому, Насиминскому и Наримановскому районам (Бинагадинский район, проспект Зии Буниятова, 31-03).

Члены семей шехидов Отечественной войны, военнослужащие, получившие ранения в этой войне, и лица, у которых установлена инвалидность в связи с войной, могут обратиться в единый координационный центр в центрах DOST по районам, где они состоят на учете.

Эти лица будут приняты при наличии подтверждающего документа (паспорт COVID-19) о вакцинации или иммунитете после выздоровления от COVID-19, или "сертификата противопоказаний" к разрешенным к использованию вакцинам.