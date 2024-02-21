О нас

Расширен перечень профессий и должностей, дающих право на досрочную пенсию

Расширен перечень профессий и должностей, дающих право на досрочную пенсию За последние два года в перечень профессий и должностей, дающих право на досрочную пенсию на льготных условиях, добавлено 65 новых профессий и должностей.
Социальная защита
21 февраля 2024 г. 14:42
Расширен перечень профессий и должностей, дающих право на досрочную пенсию

За последние два года в перечень профессий и должностей, дающих право на досрочную пенсию на льготных условиях, добавлено 65 новых профессий и должностей.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что в настоящее время в этот список входит более 4 тысяч профессий и должностей, дающих возможность выйти на пенсию на 5 лет раньше.

Также сокращен требуемый пенсионный капитал и ожидаемый период пенсионных выплат при расчете пенсии, в результате чего средний размер начисленной пенсии увеличился на 42-62%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Erkən pensiya hüququ verən peşə və vəzifələrin siyahısı genişləndirilib

Другие новости из категории

Госкомитет расследует информацию о девушке, которую мать выгнала из дома
Госкомитет расследует информацию о девушке, которую мать выгнала из дома
21 февраля 2024 г. 14:05
Топонимы в именах, которыми называли детей в прошлом году - Оман, Марсель, Йемен, Афина...
Топонимы в именах, которыми называли детей в прошлом году - Оман, Марсель, Йемен, Афина...
21 февраля 2024 г. 12:25
В Азербайджане соцпособия будут выплачены 23 февраля
В Азербайджане соцпособия будут выплачены 23 февраля
21 февраля 2024 г. 12:08
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
Госкомстат Нахчыванской АР сообщил о росте населения
Госкомстат Нахчыванской АР сообщил о росте населения
16 февраля 2024 г. 21:18
Госагентство: В прошлом месяце было трудоустроено 17 тыс. человек
Госагентство: В прошлом месяце было трудоустроено 17 тыс. человек
16 февраля 2024 г. 17:03
В AYNA прокомментировали информацию о тестировании водителей такси на наркотики
В AYNA прокомментировали информацию о тестировании водителей такси на наркотики
16 февраля 2024 г. 14:32
Министерство: В Азербайджане пенсии более 4 тыс. человек пересчитаны и повышены
Министерство: В Азербайджане пенсии более 4 тыс. человек пересчитаны и повышены
16 февраля 2024 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi