Расширен перечень профессий и должностей, дающих право на досрочную пенсию

За последние два года в перечень профессий и должностей, дающих право на досрочную пенсию на льготных условиях, добавлено 65 новых профессий и должностей.

За последние два года в перечень профессий и должностей, дающих право на досрочную пенсию на льготных условиях, добавлено 65 новых профессий и должностей.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что в настоящее время в этот список входит более 4 тысяч профессий и должностей, дающих возможность выйти на пенсию на 5 лет раньше.

Также сокращен требуемый пенсионный капитал и ожидаемый период пенсионных выплат при расчете пенсии, в результате чего средний размер начисленной пенсии увеличился на 42-62%.