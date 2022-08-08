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Продолжаются единовременные выплаты инвалидам Первой Карабахской войны

Продолжаются единовременные выплаты инвалидам Первой Карабахской войны Реализация программы единовременных выплат, ставшей продолжением особой заботы президента Ильхама Алиева об инвалидах Карабахской войны, успешно продолжается.
Социальная защита
8 августа 2022 г. 11:31
Продолжаются единовременные выплаты инвалидам Первой Карабахской войны

Реализация программы единовременных выплат, ставшей продолжением особой заботы президента Ильхама Алиева об инвалидах Карабахской войны, успешно продолжается.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана.

Выплаты распространяются на военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, ставших инвалидами в результате ранений, полученных на военной службе до 2 августа 1997 года, когда вступил в силу закон "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", и наследников погибших.

Среди получивших единовременную выплату инвалидов Первой Карабахской войны - известный военный диктор Азербайджана, исполнитель военно-патриотических песен Шамистан Ализаманлы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlik I Qarabağ müharibəsi əlillərinə birdəfəlik ödənişlərin verilməsi ilə bağlı məlumat yayıb

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