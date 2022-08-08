Продолжаются единовременные выплаты инвалидам Первой Карабахской войны

Реализация программы единовременных выплат, ставшей продолжением особой заботы президента Ильхама Алиева об инвалидах Карабахской войны, успешно продолжается.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана.
Выплаты распространяются на военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, ставших инвалидами в результате ранений, полученных на военной службе до 2 августа 1997 года, когда вступил в силу закон "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", и наследников погибших.
Среди получивших единовременную выплату инвалидов Первой Карабахской войны - известный военный диктор Азербайджана, исполнитель военно-патриотических песен Шамистан Ализаманлы.