Проблема адаптации к работе после карантина - СОВЕТ ПСИХОЛОГА

"После окончания карантинного режима у каждого человека независимо от возраста возникнет проблема адаптации к работе. Люди больше месяца не выходили из дома, им не приходилось просыпаться спозаранку и идти на работу, они уже отвыкли от работы и приспособились к неким более комфортным условиям".

Об этом Report заявила глава Центра профессиональной психологии, клинический психолог Нурия Гулиева.

"Те, кто работал в этот период в режиме онлайн, не столкнется с серьезными проблемами в адаптации к работе. Тяжко придется людям, не работавшим в период карантина. Есть определенные аспекты, облегчающие адаптацию к работе. Главное - любить свою работу. Вне зависимости от смены режима, люди, любящую свою профессию, быстрее адаптируются к работе. У тех, кто не любит свою работу, процесс адаптации занимает много времени. Они и так работают неохотно, да к тому же оставались продолжительное время дома. Все это затрудняет дело".

Глава Центра профессиональной психологии, клинический психолог Нурия Гулиева: "Необходимо сбалансировать часы работы и отдыха".

Психолог дала рекомендации по более удобной адаптации к работе после карантина: "Поначалу не следует полностью отказывать себе в отдыхе. Необходимо сбалансировать часы работы и отдыха. Увлечения, которые возникли в период карантина, нужно сохранить и после начала трудовой деятельности. Это поможет в адаптации к работе. В первые недели с момента возобновления работы следует браться за более легкие дела, а в последующие недели - за более трудную работу".