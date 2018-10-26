Председатель Госкомитета: Идет подготовка к переписи населения

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "В октябре следующего года в стране будет проведена перепись населения, в связи с этим проводятся подготовительные работы".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по статистике Таир Будагов в ходе своего выступления на Бакинском форуме по устойчивому развитию.

Он отметил, что с 1 по 10 октября в Габалинском районе состоялась пробная перепись.

Т.Будагов подчеркнул, что здесь проверяется соответствие современным требованиям методологических материалов, листов переписи: "В настоящее время посредством подготовленного программного обеспечения осуществляется обработка полученных данных по Габале. В то же время, проводится тестирование программного обеспечения".