В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплачены пенсии за ноябрь
Социальная защита
- 07 ноября, 2025
- 12:50
Государственный фонд социальной защиты выплатил пенсии за ноябрь по городам Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.
Пенсии за ноябрь пенсионерам, проживающих в других регионах, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены в этом месяце согласно графику.
Последние новости
12:57
Фото
Жителям сел Шушакенд, Бадара, Гасанриз и Венгли рассказали о мерах соцзащиты и минной опасностиКарабах
12:56
Омбудсмен предложила ввести льготы в общественном транспорте для пенсионеров и школьниковМилли Меджлис
12:53
Сахиль Бабаев: Треть бюджета Азербайджана формируется по принципу результативностиФинансы
12:50
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплачены пенсии за ноябрьСоциальная защита
12:48
На торгах Sotheby's в ноябре будет выставлен золотой унитазЭто интересно
12:39
Фото
В Шардже состоялось первое заседание сопредседателей делового совета Азербайджан-ОАЭБизнес
12:33
Сахиб Алекперов: За последние 7 лет валютные резервы Азербайджана увеличились почти вдвоеФинансы
12:26
Прогноз погоды на День ПобедыЭкология
12:25