Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплачены пенсии за ноябрь

    Социальная защита
    • 07 ноября, 2025
    • 12:50
    В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплачены пенсии за ноябрь

    Государственный фонд социальной защиты выплатил пенсии за ноябрь по городам Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

    Пенсии за ноябрь пенсионерам, проживающих в других регионах, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены в этом месяце согласно графику.

    пенсии Госфонд социальной защиты населению пенсионеры
    Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar ödənilib

    Последние новости

    12:57
    Фото

    Жителям сел Шушакенд, Бадара, Гасанриз и Венгли рассказали о мерах соцзащиты и минной опасности

    Карабах
    12:56

    Омбудсмен предложила ввести льготы в общественном транспорте для пенсионеров и школьников

    Милли Меджлис
    12:53

    Сахиль Бабаев: Треть бюджета Азербайджана формируется по принципу результативности

    Финансы
    12:50

    В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплачены пенсии за ноябрь

    Социальная защита
    12:48

    На торгах Sotheby's в ноябре будет выставлен золотой унитаз

    Это интересно
    12:39
    Фото

    В Шардже состоялось первое заседание сопредседателей делового совета Азербайджан-ОАЭ

    Бизнес
    12:33

    Сахиб Алекперов: За последние 7 лет валютные резервы Азербайджана увеличились почти вдвое

    Финансы
    12:26

    Прогноз погоды на День Победы

    Экология
    12:25

    В Индонезии произошел взрыв в мечети на территории школьного комплекса: есть пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей