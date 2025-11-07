В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплачены пенсии за ноябрь

Государственный фонд социальной защиты выплатил пенсии за ноябрь по городам Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Пенсии за ноябрь пенсионерам, проживающих в других регионах, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены в этом месяце согласно графику.