Обнародованы приемные дни членов правительства Азербайджана - СПИСОК

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы приемные дни граждан руководителями центральных органов исполнительной власти Азербайджана в городах и районах на декабрь 2014 года. Как сообщает Report, при обращении граждан вопросы должны относиться к компетенции центральных органов исполнительной власти.

Центральный орган исполнительной власти День Город, где проходит прием Города и районы, входящие в территорию Гариб Мамедов

Председатель Госкомитета по земле и картографии 02 Гёйчай Гёйчай, Агдаш, Уджар, Зардаб, Кюрдямир Закир Гаралов

Генеральный прокурор 05 Абшерон Абшерон, Сумгаит, Губадлы, Хызы, Зянгилан Октай Ширалиев

Министр здравоохранения 05 Ширван Ширван, Гаджигабул, Сабирабад, Саатлы, Кюрдямир Микаил Джаббаров

Министр образования 08 Саатлы Саатлы, Сабирабад, Имишли, Бейлаган, Ширван, Гаджигабул Малейка Аббасзаде

Председатель Государственной комиссии по приему студентов 09 Сабирабад Сабирабад, Саатлы, Гаджигабул, Ширван, Сальян, Нефтчала Абульфас Гараев

Министр культуры и туризма 10 Сабирабад Сабирабад, Саатлы, Имишли, Бейлаган, Агджабеди, Лачын, Физули, Ходжавенд, Джабраил Арзу Рагимов

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу 11 Баку Шуша, Зянгилан, Губадлы Эльман Мехдиев

Председатель Государственного фонда социальной защиты 17 Агджабеди Агджабеди, Тертер, Геранбой, Барда, Бейлаган, Лачын Салим Муслимов

Министр труда и социальной защиты населения 18 Евлах Евлах, Мингячевир, Нафталан, Геранбой, Агдаш Азад Рагимов

Министр молодежи и спорта 19 Ширван Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала, Сабирабад, Саатлы Шахин Мустафаев

Министр экономики и промышленности 19 Гаджигабул Гаджигабул, Ширван, Сабирабад Зия Мамедов

Министр транспорта 19 Хачмаз Хачмаз, Губа, Гусар Фазиль Мамедов

Министр налогов 19 Абшерон Абшерон, Хызы, Сиязянь Керем Гасанов

Председатель Государственного комитета по вопросам имущества 19 Сальян Сальян, Нефтчала, Ширван, Гаджигабул, Сабирабад, Саатлы, Джабраил Мубариз Гурбанлы

Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями 25 Гянджа Гянджа, Шамкир, Дашкясян, Гёйгёль, Самух, Гёранбой Гусейнгулу Багиров

Министр экологии и природных ресурсов 26 Агдаш Агдаш, Евлах, Мингячевир Кемаледдин Гейдаров

Министр по чрезвычайным ситуациям 26 Шамахы Шамахы, Гобустан, Агсу, Исмаиллы, Габала Гейдар Асадов

Министр сельского хозяйства 26 Исмаиллы Исмаиллы, Габала, Агсу, Шамахы, Гобустан, Абшерон Айдын Алиев

Председатель Государственного таможенного комитета 26 Нафталан Нафталан, Гёйгёль, Гёранбой, Барда, Тертер Али Аббасов

Министр связи и высоких технологий 27 Агджабеди Агджабеди, Бейлаган, Зардаб, Физули, Имишли, Ходжавенд Фикрет Мамедов

Министр юстиции 30 Балакян Балакян, Гах, Загатала