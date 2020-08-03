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Report Georgia

Обнародованы правила посещения пляжей

Обнародованы правила посещения пляжей На территории пляжей установлены информационные табло
Социальная защита
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3 августа 2020 г. 18:12
Обнародованы правила посещения пляжей

"На пляжах будут действовать ответственные лица-операторы, которые примут надлежащие меры для предотвращения распространения вируса".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил руководитель аппарата столичной исполнительной власти Эльгин Габибуллаев.

Он отметил, что на территории всех пляжей установлены информационные табло: "6 пляжей приведены в готовность. Каждые 20 минут людей также будут информировать с помощью громкоговорителя".

По словам Э.Габибуллаева, для проведения дезинфекционных работ и выброса бытовых отходов выделены специальные группы и им даны соответствующие инструкции: "Предусмотрен отдельный мусорный контейнер для медицинских масок".

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