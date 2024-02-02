Обнародовано число молодых людей в Азербайджане

Молодые люди составляют 2,3 млн человек или 22,7% населения Азербайджана.

По состоянию на 1 января 2023 года молодые люди составляют 2,3 млн человек или 22,7% населения Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

Было отмечено, что 52,7% молодежи проживают в городах, а 47,3% - в сельской местности. 48,3% молодежи – женщины.

В 2022 году 71,9% вступивших в брак в стране составляли молодые люди. Средний возраст мужчин, вступающих в брак впервые, составляет 28 лет, а женщин - 24 года. Среди разведенных удельный вес молодых мужчин составил 17,5%, а удельный вес молодых женщин - 37,9%.

Напомним, что 2 февраля в Азербайджане отмечается День молодежи.