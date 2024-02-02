О нас

Обнародовано число молодых людей в Азербайджане

Обнародовано число молодых людей в Азербайджане Молодые люди составляют 2,3 млн человек или 22,7% населения Азербайджана.
Социальная защита
2 февраля 2024 г. 10:50
Обнародовано число молодых людей в Азербайджане

По состоянию на 1 января 2023 года молодые люди составляют 2,3 млн человек или 22,7% населения Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

Было отмечено, что 52,7% молодежи проживают в городах, а 47,3% - в сельской местности. 48,3% молодежи – женщины.

В 2022 году 71,9% вступивших в брак в стране составляли молодые люди. Средний возраст мужчин, вступающих в брак впервые, составляет 28 лет, а женщин - 24 года. Среди разведенных удельный вес молодых мужчин составил 17,5%, а удельный вес молодых женщин - 37,9%.

Напомним, что 2 февраля в Азербайджане отмечается День молодежи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Number of young people in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gənclərin sayı açıqlanıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
1 февраля 2024 г. 21:12
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
1 февраля 2024 г. 17:17
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
1 февраля 2024 г. 16:59
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
1 февраля 2024 г. 13:42
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi