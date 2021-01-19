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Минтруда: Членам семей 2 778 шехидов назначены соцпособия

Минтруда: Членам семей 2 778 шехидов назначены соцпособия Для оперативной организации работы в ГФСЗ были мобилизованы сотрудники и создана специальная рабочая группа
Социальная защита
19 января 2021 г. 12:51
Минтруда: Членам семей 2 778 шехидов назначены соцпособия

Важным направлением мер социальной поддержки Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана в поствоенный период является назначение социальных выплат членам семей шехидов Второй Карабахской войны, закончившейся исторической победой нашей страны.

Как сообщили Report в министерстве, на сегодняшний день Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ) уже назначены выплаты по видам социального обеспечения (ежемесячная президентская стипендия, пенсии и пособия) 6 790 членам 2 778 семей шехидов.

Для оперативной организации работы в ГФСЗ были мобилизованы сотрудники и создана специальная рабочая группа. Социальные выплаты были назначены без обращения членов семей шехидов, путем сбора сотрудниками Фонда необходимых документов из соответствующих структур. Проактивный процесс, осуществляемый в электронном виде, уже подходит к завершению.

Наряду с предоставлением семьям шехидов информации о назначенных социальных выплатах, во многих случаях пенсионные карты выдаются им по их адресу.

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Версия на азербайджанском языке 2 778 şəhidin 6 790 ailə üzvünə pensiya, müavinət və təqaüd təyinatı aparılıb

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