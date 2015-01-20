Министр: Процесс обращения для получения адресной социальной помощи будет автоматизирован в ближайшие месяцы

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ "Впредь адресную социальную помощь смогут получать лишь те, кто обладает правом пользования данной услугой. Помощь будет выдаваться им в результате проводимых в течение года проверок".

Как отмечает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По его словам, если на 1 декабря 2013 года адресная социальная помощь оказывалась 143 тыс. семьям, в декабре 2014 года данное число сократилось до 92 тыс.". Проверки выявили, что многие из них получали адресную социальную помощь при наличии транспортного средства. Были и те, кто получал помощь, имея хороший доход. Поэтому процесс выдачи адресной социальной помощи лицам, не имеющим права на ее получение, был приостановлен, а лицам, кому причиталась помощь, пособие стало выдаваться с надбавкой в 30 манатов. Данный процесс продолжится и впредь. В ближайшие месяцы процесс обращения для получения адресной социальной помощи будет автоматизирован. В течение месяца министерство будет высылать гражданам смс и информировать о том, обладают ли они правом на получение адресной социальной помощи или нет.

В случае тесного сотрудничества с соответствующими органами, в течение 3-4 месяцев процесс полностью завершится".