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Между Азербайджаном и Казахстаном подписан план действий в сфере занятости 

Между Азербайджаном и Казахстаном подписан план действий в сфере занятости  Подписан План действий между Государственным агентством занятости населения Азербайджана и Центром развития трудовых ресурсов Казахстана.
Социальная защита
22 февраля 2024 г. 16:13
Между Азербайджаном и Казахстаном подписан план действий в сфере занятости 

Подписан План действий между Государственным агентством занятости населения Азербайджана и Центром развития трудовых ресурсов Казахстана.

Об этом сообщили Report в госагентстве.

План действий подписали председатель правления агентства Мустафа Аббасбейли и президент Центра развития трудовых ресурсов Казахстана Даулет Аргандыков.

Документ подписан с целью улучшения взаимодействия на 2024 год, и предусматривает сотрудничество в области цифровизации трудовых отношений, профессиональной подготовки, повышения возможностей трудоустройства безработных, особенно молодежи.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan ink action plan in employment sector
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Qazaxıstan arasında məşğulluq sahəsində Fəaliyyət Planı imzalanıb

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