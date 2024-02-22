Между Азербайджаном и Казахстаном подписан план действий в сфере занятости

Подписан План действий между Государственным агентством занятости населения Азербайджана и Центром развития трудовых ресурсов Казахстана.

Подписан План действий между Государственным агентством занятости населения Азербайджана и Центром развития трудовых ресурсов Казахстана.

Об этом сообщили Report в госагентстве.

План действий подписали председатель правления агентства Мустафа Аббасбейли и президент Центра развития трудовых ресурсов Казахстана Даулет Аргандыков.

Документ подписан с целью улучшения взаимодействия на 2024 год, и предусматривает сотрудничество в области цифровизации трудовых отношений, профессиональной подготовки, повышения возможностей трудоустройства безработных, особенно молодежи.