Между Азербайджаном и Казахстаном подписан план действий в сфере занятости 

Подписан План действий между Государственным агентством занятости населения Азербайджана и Центром развития трудовых ресурсов Казахстана.
Об этом сообщили Report в госагентстве.
План действий подписали председатель правления агентства Мустафа Аббасбейли и президент Центра развития трудовых ресурсов Казахстана Даулет Аргандыков.
Документ подписан с целью улучшения взаимодействия на 2024 год, и предусматривает сотрудничество в области цифровизации трудовых отношений, профессиональной подготовки, повышения возможностей трудоустройства безработных, особенно молодежи.