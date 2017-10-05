Мехрибан Алиева ознакомилась с новым зданием, построенным в поселке Рамана для семей вынужденных переселенцев

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ 5 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева ознакомилась с новым зданием, построенным в поселке Рамана Сабунчинского района Баку для семей вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов проинформировал первого вице-президента Мехрибан Алиеву о здании.

Было сообщено, что здание построено в рамках проекта "Обеспечение новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, размещенных в зданиях, находящихся в аварийном состоянии". Строительные работы начались в марте этого года. B пятиэтажном здании пять однокомнатных, двадцать двухкомнатных, двадцать трехкомнатных и пять четырехкомнатных квартир.

Меры, принимаемые президентом Ильхамом Алиевым по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, работа, проводимая для улучшения условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, свидетельствуют о том, что наши соотечественники данной категории всегда окружены заботой и вниманием. Переселение беженцев и вынужденных переселенцев из мест временного проживания и палаток в поселки, построенные на уровне современных требований, является проявлением внимания государства к гражданам этой категории.

Приняты государственные программы по улучшению материального благосостояния беженцев и вынужденных переселенцев, проведены важные меры по повышению социальных пособий. Одним из важных шагов, проведенных в этом направлении, стало проведение 9 марта совещания под председательством первого вице-президента Мехрибан Алиевой, посвященного переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях городов Баку и Сумгайыт. В выступлении на совещании Мехрибан ханум Алиева подчеркнула, что несмотря на проделанную работу, достаточно много семей вынужденных переселенцев все еще проживают в тяжелых условиях, в аварийных и непригодных зданиях, для ускорения работ в этой сфере необходимо предпринять дополнительные и неотложные шаги. Первый вице-президент отметила, что все семьи вынужденных переселенцев, проживающие в непригодных, аварийных зданиях в Баку и Сумгайыте, в ближайшем будущем должны быть переселены в новые квартиры. После совещания были ускорены шаги, проводимые в этом направлении. В мае первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии закладки фундамента нового современного жилого комплекса для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе, а в июне – в церемонии предоставления новых квартир в поселке Масазыр Абшеронского района в рамках выполнения проекта "Обеспечение новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, размещенных в зданиях, находящихся в аварийном состоянии".

Мехрибан ханум Алиевой, выразившей удовлетворение условиями, созданными в поселке Рамана, было сообщено, что сюда будут переселены 50 семей вынужденных переселенцев, размещенных в аварийных зданиях в Хатаинском районе и жилом массиве Сарыгая.