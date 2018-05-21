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    Конфедерация профсоюзов Азербайджана выявила более 3000 нарушений закона в прошлом году

    © Report

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "В прошлом году Конфедерация профсоюзов Азербайджана на рабочих местах выявила более 3000 нарушений закона".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Саттар Мехбалыев.

    Он отметил, что охрана труда на рабочих местах постоянно контролируется: 

    "Мы стремимся устранить зафиксированные недовольства и недостатки. В прошлом году 92% зарегистрированных нарушений были устранены".

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