Конфедерация профсоюзов Азербайджана выявила более 3000 нарушений закона в прошлом году

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "В прошлом году Конфедерация профсоюзов Азербайджана на рабочих местах выявила более 3000 нарушений закона".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Саттар Мехбалыев.

Он отметил, что охрана труда на рабочих местах постоянно контролируется:

"Мы стремимся устранить зафиксированные недовольства и недостатки. В прошлом году 92% зарегистрированных нарушений были устранены".