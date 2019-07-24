Как “Синий кит” губит азербайджанских подростков – РАССЛЕДОВАНИЕ

19 июня житель шекинского села Охут Эльгюн Кямран оглу Мамедли, 2005 года рождения, повесился во дворе своего дома. Молодой человек увлекался игрой “Синий кит”, под впечатлением от которой, по мнению некоторых, и свел счеты с жизнью. В муниципалитете села Охут Report сообщили, что в Шекинской районной прокуратуре ведется расследование по факту суицида: “Идет следствие. Точные причины смерти пока не установлены, однако известно, что подросток не выпускал телефон из рук, играя в какую-то игру в Интернете”.

Скоропостижная кончина юного Э.Мамедли не первый случай смерти, причиной которой, предположительно, стала игра “Синий кит”. Информационное агентство Report провело журналистское расследование, изучив вопрос принятия мер против распространения в нашей стране этой смертельно опасной игры.

Подозрительные суициды

15 октября 2017 года в шемахинском селе Хильмилли повесился 16-летний парень. Предположительно, это произошло после того, как он сыграл в игру “Синий кит”. 4 декабря того же года в селе Нехрехелилли Агдашского района семиклассник Исмаил Адыгёзалов повесился в стойле возле дома. Сообщалось, что причиной суицида была игра “Синий кит”.

25 июня 2018 года житель села Алимарданлы Товузского района Гейдар Махмуд оглу Юсифов, 2004 года рождения, повесился во дворе собственного дома. Отец ребенка заявил, что причиной смерти подростка стала игра “Синий кит”.

9 февраля 2019 года 16-летний Али Гулузаде повесился в поселке Кюрдаханы. И там прослеживается след “Синего кита”. Так в чем же заключается эта игра, повлекшая за собой столько смертей юнцов с еще неокрепшей психикой, тех, кто еще не постиг трудностей жизни?!

По неофициальным данным, в игру “Синий кит” охотно играют дети и подростки 9-15 лет. Статистические данные о смертности среди любителей “Синего кита” лишний раз подтверждают это. Игра состоит из 50 заданий. Впервые эта игра появилась в 2013 в социальной сети “В контакте” и распространилась посредством “группы смерти”. Цель – привлечь молодежь. На первом этапе игрокам поручают легкие задания, но потом они задачи усложняются. Последнее задание связано с самоубийством. Первый случай суицида по причине этой игры был зафиксирован в 2015 году. По информации российского издания “Новая газета”, только с ноября 2015 года по апрель 2016 года в России под влиянием этой игры покончили с собой 130 подростков.

Закон есть, но…

В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей Report сообщили о том, что в целях обеспечения безопасности детей в интернете осуществляется целый комплекс мероприятий. Согласно статье 15 закона “О правах ребенка”, дети оберегаются от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. В прошлом году Госкомитет подготовил законопроект “О защите детей от вредоносной информации”, который был впоследствии принят Милли Меджлисом и утвержден главой государства. Закон вступит в силу в 2020 году.

На какие игры установлен фильтр?

В Госкомитете отметили, что в данной области реализуется множество проектов: "Одна из них – программа www.kidsafe.az, осуществляемая Госкомитетом совместно с “Kapital Bank” по рекомендации Комитета ООН по правам ребенка. Программа призвана защитить детей на просторах Интернета, а также информировать родителей о том, какие сайты посещает их чадо. Программой фильтруются более 10 000 сайтов, популяризующих порнографию, экстремизм, насилие, а также распространяющих спамы и вирусы. В программе также предусмотрена установка фильтра пользователем. “Дети могут стать легкой добычей недоброжелателей. Поэтому родителям просто необходимо говорить детям о потенциальной опасности, подстерегающей их на просторах Интернета, и самим иметь полное представление об этом”, - отметили в Госкомитете.

В школах тоже запущен соответствующий просветительский проект: "Среди учеников 8-11 классов одной из бакинских школ были проведены тренинги на тему “Защита от вредоносной информации”. В тренингах наряду с учащимися присутствуют и их родители", - сказали в Госкомитете.

Министерство: у нас такого нет

В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий в ответ на запрос Report заявили, что общественность страны была проинформирована об игре “Синий кит”: “У нас нет какого-либо интернет-ресурса игры "Синий кит". Это контент, распространяемый среди молодежи путем переписки и предусматривающий выполнение определенных поручений. Весь этот процесс управляется админом игры посредством хэштегов в социальных сетях. Во многих социальных сетях установлены фильтры, блокирующие эти хэштеги. По поручению Министерства транспорта, связи и высоких технологий ООО “Азтелеком” и ООО “Бакинская телефонная связь”предлагают своим абонентам услугу “Безопасный Интернет”. Посредством этой услуги обеспечивается защита от вредоносного интернет-контента пользователей всех возрастных категорий. В министерстве заявили, что подотчетная ведомству Служба электронной безопасности рекомендует родителям держать под контролем пользование их детьми Интернета и в особенности социальных сетей. "Родители должны замечать изменение психологического состояния детей и зорко следить за этим. Родители должны иметь доступ к компьютерам, которыми пользуются их дети. Кроме того, крайне важно подключение к электронным устройствам, используемых детьми, особых программ родительского контроля. Едва родители почувствуют, что дети увлекаются игрой “Синий кит”, нужно тут же закрыть доступ в Интернет на всех электронных носителях”, - посоветовали в министерстве.

Пробелы в законодательстве

Юрист Асиф Абдуллаев заявил Report, что доведение до самоубийства – уголовно преследуемое деяние: “Однако для того, чтобы обвинять ответственных лиц игры "Синий кит" в доведении до самоубийства, должны быть веские основания. Так, статья 125 Уголовного Кодекса Азербайджана предусматривает привлечение к уголовной ответственности лиц, доведших иное лицо до самоубийства. Согласно данной статье, беспощадное обращение с потерпевшим, зависящим от виновного с материальной или служебной точки зрения, оскорбление, унижение его чести и достоинства, угрозы в его адрес, повлекшие за собой суицид, - преступные деяния, предусматривающие лишение свободы сроком от трех до семи лет. Как видно из вышесказанного, игра “Синий кит” под список этих деяний не подпадает, поскольку в данном случае не имеют место оскорбления, безжалостное обращение, угрозы или унижение чести и достоинства".

По словам юриста, сведения об игре “Синий кит”он почерпнул из Интернета: "Лица, модерирующие данную игру, оказывают на игроков психологическое давление, подталкивая их к совершению суицида. А в нашем законодательстве статья за подобные деяния не предусмотрена. На мой взгляд, наше законодательство должно совершенствоваться, идя в ногу со стремительным веком информационных технологий. Одним из важных шагов на пути защиты детей в Интернете стало принятие закона “О защите детей от вредоносной информации”. Этот закон был принят в октябре 2018 года, однако вступит в силу 1 января 2020 года".

А.Абдуллаев отметил, что в вопросе обеспечения защиты детей в Интернете, помимо законодательной базы, крайне важна и техническая составляющая: "Основополагающей здесь является техническая сторона вопроса. Вредоносные ресурсы должны быть вовремя распознаны и пресечены. Надеюсь, что законодательная база и усилия специалистов соответствующей области помогут предотвратить явления, порождающие опасность для жизни и здоровья детей".

Депутат возлагает вину на родителей

Член парламентского комитета по науке и образованию Сона Алиева заявила Report, что в законе “О защите детей от вредоносной информации” охвачены все вопросы, так или иначе связанные с обеспечением безопасности детей: "Я против того, чтобы дети играли в Интернет-игры. Они отрывают детей от общества и семьи, препятствуют их социализации. К то же создают зависимость, порождающую в дальнейшем проблемы. Эти игры приводят к всплеску адреналина, который дети с возрастом начинают искать в иных источниках. Игровая зависимость в том числе снижает успеваемость учащегося”.

Депутат считает, что родители должны уделять больше времени детям и чувствовать за них ответственность: "Чтобы выгадать свободное время для себя, нерадивые родители дают детям телефоны и планшеты. Это недопустимо. В Конституции четко написано, что ответственность за детей в первую очередь несут родители, а уж потом государство и иные органы. Забота о детях и защита их от пагубных влияний – обязанность и моральный долг родителей".

Психолог рекомендует…

По мнению психолога Кямали Бахыш, к этой игре проявляют интерес, как правило, асоциальные дети 9-15 лет, проводящие свое время перед компьютером без родительского надзора. "Для пресечения подобных явлений есть простой способ – воспользоваться программой “Родительский контроль и безопасность в Интернете” (www.kidsafe.az). Эту игру не так-то просто найти. Она вызывает зависимость у детей. Родители, наблюдающие у своих детей замкнутость, погружение в себя, апатию, изменения в поведении, должны тут же насторожиться", - посоветовала психолог.

По ее убеждению, подростки до 16-18 лет не должны иметь доступа к сетям: "Родители могут просмотреть историю посещения их детьми тех или иных страниц и сетей. Порой детям продают игры на дисках. Среди них вполне может быть и "Синий кит". Родители должны скрупулезно смотреть все игры и, будучи уверенными в их безопасности, позволить играть в эти игры детям".