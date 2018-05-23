Хиджран Гусейнова: Aгия Нахчыванлы не могла сказать такого

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Полагаю, слова Агии Нахчыванлы были изъяты из общего контекста. Она не могла сказать такого, не могла выступить против многодетных. Агия ханум умная, мудрая женщина".

Об этом Report заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщины и детей Хиджран Гусейновa, комментируя высказывания председателя парламентского комитета Агии Нахчыванлы.

Она отметила, что правительство Азербайджана поощряет многодетность:

"Мы хотим, чтобы детей в семьях было больше. Азербайджан – развивающаяся страна, на сегодняшний день у нас нет демографических проблем. Население Азербайджана растет изо дня на день. Основная наша задача – помощь семьям. В Азербайджане есть все возможности для этого. Родительская ответственность должна быть повышена. Если родитель безответственный, как бы мы ни старались, дети в этих семьях не вырастут такими, какими бы нам хотелось их видеть".