Дорожная полиция обратилась к водителям мопедов из-за непогоды

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям мопедов в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям мопедов в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.

Как сообщили Report в управлении, наблюдаемая в стране дождливая, ветреная погода вызывает серьезные трудности при управлении двухколесными транспортными средствами, в том числе мопедами, мотоциклами, электроскутерами и велосипедами.

В ГУГДП отметили, что потеря равновесия из-за сильного ветра и мокрое дорожное покрытие многократно увеличивают вероятность аварий, что представляет реальную опасность для водителя и других участников дорожного движения.

"Призываем как можно меньше использовать данный вид транспортных средств в неблагоприятных погодных условиях и строго соблюдать правила безопасности", - говорится в обращении.