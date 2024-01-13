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Дорожная полиция обратилась к водителям мопедов из-за непогоды

Дорожная полиция обратилась к водителям мопедов из-за непогоды Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям мопедов в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.
Социальная защита
13 января 2024 г. 14:02
Дорожная полиция обратилась к водителям мопедов из-за непогоды

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям мопедов в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.

Как сообщили Report в управлении, наблюдаемая в стране дождливая, ветреная погода вызывает серьезные трудности при управлении двухколесными транспортными средствами, в том числе мопедами, мотоциклами, электроскутерами и велосипедами.

В ГУГДП отметили, что потеря равновесия из-за сильного ветра и мокрое дорожное покрытие многократно увеличивают вероятность аварий, что представляет реальную опасность для водителя и других участников дорожного движения.

"Призываем как можно меньше использовать данный вид транспортных средств в неблагоприятных погодных условиях и строго соблюдать правила безопасности", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi qeyri-sabit ​hava şəraiti ilə əlaqədar moped sürücülərinə xəbərdarlıq edib

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