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Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве

Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве Азербайджан занимает одно из лидирующих мест по приросту населения на постсоветском пространстве.
Социальная защита
3 января 2022 г. 09:18
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве

Азербайджан занимает одно из лидирующих мест по приросту населения на постсоветском пространстве.

Как передает Report, об этом пишет таджикский портал ASİA Plus. Портал на ссылкой на данные Всемирного банка пишет, что прирост населения в Азербайджане высокий (+40%).

После распада Советского союза за 31 год наибольший прирост населения произошел в Таджикистане. За этот период население Таджикистана выросло на 76,6%.

В перечень стран, выделяющихся приростом населения, вошли и другие страны Центральной Азии: Узбекистан (+ 63,4 %), Туркменистан (+ 59,2 %) и Кыргызстан (+47,7 %). Издание также упоминает Казахстана (+14 %).

Наименьшая рождаемость зафиксирована в прибалтийских странах: Латвия (-28,3%), Литва (-24,5%). Также среди стран с низким приростом населения названы Грузия (-23,2 %), Украина (- 20 %), Армения (- 15,5 %), Эстония (-14,7 %), Молдова (-12 %), Беларусь (- 7,8%) и Россия (-2,9%).

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Версия на английском языке Azerbaijan – among leading countries in post-Soviet space for population growth
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan postsovet məkanında əhali artımına görə öndə olan ölkələrdəndir

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