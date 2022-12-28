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В CinemaPlus начался показ азербайджанского комедийного фильма "Зона"

В CinemaPlus начался показ азербайджанского комедийного фильма "Зона" В сети кинотеатров CinemaPlus выходит в прокат фильм студии Cinemazadeh "Зона".
Шоу-бизнес
28 декабря 2022 г. 14:35
В CinemaPlus начался показ азербайджанского комедийного фильма Зона

В сети кинотеатров CinemaPlus выходит в прокат фильм студии Cinemazadeh "Зона".

Как сообщает Report, cобытия, происходящие в комедийном фильме, вымышленные.

Главный продюсер фильма - Джафар Ахундзаде, сценаристы - Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов, режиссер - Вюсал Гаджигадир, оператор - Орхан Мамедов, художник-постановщик - Заур Абдуллаев, композитор - Рухин Мамедзаде, художник по костюмам - Мехрибан Эфенди, гример - Айтен Гусейнзаде.

В ролях - Меджид Гусейнов, Турал Асадов, Агиль М. Гулиев, Талех Юзбеков, Фаиг Мирзоев, Эльсевер Джамал, Алихан Раджабов, Ислам Мехралиев, Нофель Шахлароглу, Эльвин Ибра, Эркин Эргин, Тарлан Нур Яшар, Самир Алескеров, Шалала Шахваладгызы и др.

Главный герой фильма в силу своей наивности устраивается на работу в неформальную коллекторскую компанию. В его обязанности входит взыскание долгов с задолжавших банкам или частным лицам. Одного из заемщиков героя находят мертвым, а самого героя арестовывают, поскольку все улики против него. Основные события разворачиваются в Гуантанамо - месте, напоминающем тюрьму Алькатрас. Главный герой придумывает план побега из тюрьмы, чтобы доказать свою невиновность. Но сбежать из этой тюрьмы невозможно.

Медиа-поддержка - телерадиовещательная компания "Азад Азербайджан", 106 FM и 106.3 FM.

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Версия на азербайджанском языке CinemaPlus-da “Zona” Azərbaycan komediya filminin nümayişi başlayıb

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