В Баку состоится гала-концерт фильма "Kardeşim benim"

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Баку состоится гала-концерт фильма "Мой брат" ("Kardeşim benim"), в котором снимались такие известные турецкие актеры, как Бурак Оздживит, Мурад Боз и Аслы Энвер.

Как сообщает Report, гала-концерт состоится 10 февраля. В связи с этим творческий коллектив и исполнители главных ролей фильма приедут в Баку.

Гала-концерт состоится в киноцентре Низами, после которого актеры проведут пресс-конференцию.

Отметим, что автором сценария фильма является Зафер Кулюнк, режиссером Мерт Байкал. Фильм повествует о жизни двух братьев-музыкантов. В Турции фильм был впервые показан 14 января.