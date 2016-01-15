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    В Баку состоится гала-концерт фильма "Kardeşim benim"

    Известные турецкие актеры приедут в Азербайджан

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Баку состоится гала-концерт фильма "Мой брат" ("Kardeşim benim"), в котором снимались такие известные турецкие актеры, как Бурак Оздживит, Мурад Боз и Аслы Энвер.

    Как сообщает Report, гала-концерт состоится 10 февраля. В связи с этим творческий коллектив и исполнители главных ролей фильма приедут в Баку. 

    Гала-концерт состоится в киноцентре Низами, после которого актеры проведут пресс-конференцию.

    Отметим, что автором сценария фильма является Зафер Кулюнк, режиссером Мерт Байкал. Фильм повествует о жизни двух братьев-музыкантов. В Турции фильм был впервые показан 14 января. 

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