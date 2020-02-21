​"Удивительное путешествие доктора Дулиттла" в CinemaPlus - ВИДЕО

В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus", расположенном в ТЦ "28 Mall" состоялся предпремьерный показ приключенческого фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".

Как сообщает Report, во время мероприятия атмосфера джунглей окутала весь кинотеатр.

Животные, растения и лианы олицетворяли её дикий дух. А изюминкой вечера стала шоу-программа с участием птиц, которая вызвала бурный восторг у гостей.

Режиссёр картины Стивен Гейган. В ролях Роберт Дауни мл., Том Холланд, Эмма Томпсон, Рами Малек, Майкл Шин, Рэйф Файнс, Селена Гомес, Марион Котийяр, Антонио Бандерас, Джесси Бакли и другие.

Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья.

Экзотические животные из его коллекции — его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову.

Поддержку в организации мероприятия оказали: креативная компания "Light in Black", декор-компании "Aya Rzali" и "Strafor kəsim", "Ekzotik_show" от Вугара Джаббарлы, кафе "Kolorit", "Absheron Sharab", "Şeh Su" и "Red Bull".

"CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.