Скарлетт Йоханссон не будет сниматься в фильмах Marvel

Актриса Скарлетт Йоханссон подтвердила, что закончила со своей ролью Черной вдовы в киновселенной Marvel.

Актриса Скарлетт Йоханссон подтвердила, что закончила со своей ролью Черной вдовы в киновселенной Marvel.

Как передает Report, об этом она рассказала на подкасте с Гвинет Пэлтроу The Goop Podcast.

"Глава закончена. Я сделала все, что должна была. Кроме того, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия - уникальный опыт", - сказала Йоханссон.

В фильме "Мстители: Финал" 2019 года Черную вдову убили, однако в 2021-м Йоханссон вернулась с приквелом "Черная вдова".

Актриса также призналась, что была вне зоны комфорта на съемках фильма "Железный человек", так как была новичком в уже сложившемся актерском ансамбле. А Пэлтроу заявила, что была рада компании Йоханссон, так как она стала еще одной женщиной в мужской компании.