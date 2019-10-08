Мадонна отложила шоу в Нью-Йорке из-за травмы колена

Мадонна была вынуждена перенести свое шоу Madame X в Нью-Йорке из-за травмы колена.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, на сайте певицы написано: "К сожалению, концерт Madame X Мадонны этим вечером в Бруклинской академии музыки будет перенесен. У нее травмировано колено, и ей посоветовали следующие три дня отдохнуть, чтобы оно скорее заживало. Фанатам рекомендуем пока не сдавать билеты, а дождаться информации о дате переноса".

Несмотря на травму, концерты 10 и 12 октября пройдут, как было запланировано.

В своем инстаграме Мадонна написала: "Мadame X сложно в этом сознаться, но она такой же человек, как и все, и ей нужно отдохнуть три дня, чтобы ее колено полностью пришло в норму".

"Я не сдалась, - добавила исполнительница. - Оно болит сильнее, чем вы можете себе представить. Пора снять каблуки и чулки на несколько дней. Очень надеюсь на ваше понимание".