Известный композитор Эннио Морриконе удостоен именной звезды на Аллее славы в Голливуде

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Известный итальянский композитор Эннио Морриконе стал обладателем звезды на Аллее славы Голливуда. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, торжественная церемония ее открытия прошла в Лос-Анджелесе.

Принять участие в церемонии чествования Морриконе пришел американский актер и режиссер Квентин Тарантино. По его словам, он с детства собирал "огромную коллекцию" аудиозаписей, и среди них больше всего записей именно Морриконе.

Морриконе известен как автор музыки к таким фильмам как "Крестный отец", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Птица с хрустальным оперением", "Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений", "Мастер и Маргарита", "Красная палатка", "Профессионал" и многим другим.

Всего фильмография мастера насчитывает около 450 картин