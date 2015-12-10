Cостоялся финал Второго сезона игр Азербайджанской Региональной Лиги КВН

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ На сцене Азербайджанского Государственного Музыкального Театра состоялся финал Второго сезона игр Азербайджанской Региональной Лиги КВН. Как сообщает Report, за звание чемпиона боролось 10 команд из Азербайджана, Казахстана и России. Напомним, что чемпион получил право представить Лигу на Кубке Чемпионов, который состоится в январе в городе Сочи в рамках фестиваля «КиВиН».

Игра выдалась увлекательная. В упорной конкурентной борьбе команды соревновались не только в искрометности юмора, но и в зрелищности своего представления. И как результат, зритель, так ностальгирующий по добротному интеллектуальному бакинскому юмору, получил огромное удовольствие.

Судили финальную игру актеры команды КВН «Парни из Баку» Ильгар Набиев и Яна Никитина, знаток элитарного клуба «Что?Где?Когда?» Балаш Касумов, популярный композитор и продюсер Иса Меликов, руководитель Азербайджанского Клуба веселых и находчивых Рашад Азизов.

В итоге малый кубок был присужден отечественным командам «Wallstreet» из Азербайджанского Государственного Экономического Университета и команде «ASAN», стремительно набравшей обороты к концу сезона.

Средний кубок получили команда Азербайджанского Технического Университета «Политех» и дагестанская команда «Добрые Люди», представляющая Дагестанский Государственный Университет.



Ну, а большой кубок улетел в Казахстан вместе с командой «Капитал» из города Алматы.



В 2015 году в играх Азербайджанской Лиги приняло участие 18 команд из разных стран, сезон был накопительным, на каждом этапе команды набирали баллы, которые в финале суммировались.

В итоге звание чемпиона сезона - 2015 разделили сразу две команды: «Сборная БГУ» (Азербайджан) и «Добрые Люди» (Дагестан, Россия). Вице чемпионами стала команда ASAN , а бронзовые медали достались аж трем коллективам: командам «Саша+Маша» (Россия), WallStreet (АГЭУ) и Политех (АТУ).

Лига была учреждена в 2014 году при поддержки Министерства молодежи и спорта Азербайджана, и стала первой официальной Лигой Международного союза КВН в Закавказье. Ведущим лиги является Александр Масляков, главным редактором - Дмитрий Колчин.