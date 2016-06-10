УМК внес ясность в вопрос преждевременного азана в южном регионе

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Трансляция азана за 15 минут до утреннего намаза во время имсака носит предупредительный характер для того, чтобы люди прекратили прием пищи.

Как сообщает Report, об этом заявил сотрудник отдела фетв Управления мусульман Кавказа (УМК) Агасаид Ягубов.

Отвечая на вопрос о преждевременном азане в мечетях в южном регионе, он отметил, что подобные случаи допустимы: "В арабских странах, а также в других мусульманских странах азан во время имсака транслируется за несколько минут, иногда за 15 минут до утреннего намаза. Это носит предупредительный характер. Поэтому в наших мечетях иногда транслируются два азана".

А.Ягубов сказал, что люди должны уточнить время имсака со временем азана на утренний намаз: "Во время первого азана они должны прекратить прием пищи, а намаз следует совершать после утреннего азана".