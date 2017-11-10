Со следующего года официально признанным со стороны государства религиозным деятелям будет выплачиваться зарплата

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Со следующего года официально признанным со стороны государства религиозным деятелям будет выплачиваться заработная плата".

Как сообщает Report, об этом заявил зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов.

По его словам, прошедшие регистрацию религиозные колледжи поэтапно приступят к деятельности и учеба в них будет бесплатной: "Если отмечается, что религиозное образование является основой для идеологической и общественной безопасности, то ситуацию с религиозным образованием следует непременно изменить. Азербайджан является одной из немногих стран, где религиозное образование платное. Религиозное образование не должно быть платным. Если государство считает данную область приоритетной, следует отменить платное религиозное образование, а финансирование религиозного образования должно осуществляться государством".