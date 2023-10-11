Шейхульислам награжден казахстанским орденом "Достык" II степени

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде награжден казахстанским орденом "Достык" II степени.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде награжден казахстанским орденом "Достык" II степени.

Как сообщает командированный в Астану корреспондент Report, церемония награждения состоялась по итогам XXI заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Участники заседания были награждены государственными наградами Республики Казахстан и памятными медалями Конгресса.

Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде был награжден орденом "Достык" II степени за вклад в становление и развитие этой диалоговой площадки.