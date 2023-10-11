Шейхульислам награжден казахстанским орденом "Достык" II степени

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде награжден казахстанским орденом "Достык" II степени.
Как сообщает командированный в Астану корреспондент Report, церемония награждения состоялась по итогам XXI заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.
Участники заседания были награждены государственными наградами Республики Казахстан и памятными медалями Конгресса.
Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде был награжден орденом "Достык" II степени за вклад в становление и развитие этой диалоговой площадки.