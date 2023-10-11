О нас

Шейхульислам награжден казахстанским орденом "Достык" II степени

Шейхульислам награжден казахстанским орденом "Достык" II степени Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде награжден казахстанским орденом "Достык" II степени.
Религия
11 октября 2023 г. 11:21
Шейхульислам награжден казахстанским орденом Достык II степени

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде награжден казахстанским орденом "Достык" II степени.

Как сообщает командированный в Астану корреспондент Report, церемония награждения состоялась по итогам XXI заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Участники заседания были награждены государственными наградами Республики Казахстан и памятными медалями Конгресса.

Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде был награжден орденом "Достык" II степени за вклад в становление и развитие этой диалоговой площадки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Allahshukur Pashazada awarded Order of Friendship of Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Qazaxıstanın ali ordeni ilə təltif edilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
10 октября 2023 г. 21:12
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
10 октября 2023 г. 18:31
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
10 октября 2023 г. 17:18
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 17:12
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
10 октября 2023 г. 16:59
В Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
ФотоВ Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 16:02
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
10 октября 2023 г. 10:56
Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
ФотоИнформагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
9 октября 2023 г. 17:46
Начался очередной визит миссии ООН в Карабах
ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
8 октября 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi