Сегодня день Ашура

Сегодня в Азербайджане отмечается 10-й день месяца Мухаррам - день Ашура.
Как сообщает Report, в день Ашура в мечетях Азербайджана проводятся траурные церемонии по имаму Гусейну.
В этом году в день Ашура в Азербайджане традиционно пройдет акция по сдаче крови.
В Баку это мероприятие пройдет по нижеприведенным адресам:
святилище Мирмовсум Ага, Хазарский район;
церемониальный зал Голубой мечети (Аждарбек), Насиминский район;
мечеть Сахибаззаман, Низаминский район;
Бибиэйбатская мечеть, Сабаильский район;
Гарачухурская мечеть, Сураханский район;
мечеть "Тезепир", Ясамальский район;
мечеть "Гаджи Солтаналы", Ясамальский район;
мечеть Имама Али, Бинагадинский район.
Акции также будут проведены в отделениях Центрального банка крови в Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Ширване, Барде и Губе.
Аналогичные акции будут проведены в восьми мечетях и местах поклонения, а также восьми медучреждениях.
Напомним, что в месяц Мухаррам траурные церемонии проводятся в связи с гибелью внука пророка Мухаммеда Имама Хусейна и членов его семьи. Они были убиты в 61-м году по календарю Хиджры в Кербале.
В первые два месяца календаря хиджры (месяцы Мухаррам и Сафар) в большинстве регионов Азербайджана не проводятся свадьбы.
Начавшийся 19 июля по григорианскому календарю месяц Мухаррам завершится 17 августа. 18 августа начнется месяц Сафар и завершится 16 сентября.