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Сегодня день Ашура

Сегодня день Ашура 00:00
Религия
28 июля 2023 г. 00:00
Сегодня день Ашура

Сегодня в Азербайджане отмечается 10-й день месяца Мухаррам - день Ашура.

Как сообщает Report, в день Ашура в мечетях Азербайджана проводятся траурные церемонии по имаму Гусейну.

В этом году в день Ашура в Азербайджане традиционно пройдет акция по сдаче крови.

В Баку это мероприятие пройдет по нижеприведенным адресам:

святилище Мирмовсум Ага, Хазарский район;

церемониальный зал Голубой мечети (Аждарбек), Насиминский район;

мечеть Сахибаззаман, Низаминский район;

Бибиэйбатская мечеть, Сабаильский район;

Гарачухурская мечеть, Сураханский район;

мечеть "Тезепир", Ясамальский район;

мечеть "Гаджи Солтаналы", Ясамальский район;

мечеть Имама Али, Бинагадинский район.

Акции также будут проведены в отделениях Центрального банка крови в Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Ширване, Барде и Губе.

Аналогичные акции будут проведены в восьми мечетях и местах поклонения, а также восьми медучреждениях.

Напомним, что в месяц Мухаррам траурные церемонии проводятся в связи с гибелью внука пророка Мухаммеда Имама Хусейна и членов его семьи. Они были убиты в 61-м году по календарю Хиджры в Кербале.

В первые два месяца календаря хиджры (месяцы Мухаррам и Сафар) в большинстве регионов Азербайджана не проводятся свадьбы.

Начавшийся 19 июля по григорианскому календарю месяц Мухаррам завершится 17 августа. 18 августа начнется месяц Сафар и завершится 16 сентября.

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Версия на английском языке Azerbaijan marks Day of Ashura
Версия на азербайджанском языке Bu gün Aşuradır

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