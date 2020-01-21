Правительство Грузии выделило крупную сумму мусульманской общине

В Грузии из госбюджета 2020 года действующим в стране религиозным общинам выделено 4,5 млн лари (свыше 1,5 млн долларов).

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило Госагентство по религиозным вопросам Грузии.

3,5 млн лари из указанной суммы уже распределены между религиозными общинами.

Как и в прошлом году, в нынешнем году большая часть средств - 2,2 млн лари (764 000 долларов) приходится на долю мусульманской общины Грузии. На долю армянской христианской общины пришлось 600 000 лари (209 000 долларов), Римской католической общины 400 000 лари (139 000 долларов), еврейской общины - 300 000 лари (105 000 долларов).

Остальная сумма - 1 млн лари до конца года будет распределена между общинами.

Отметим, что 11% населения Грузии составляют мусульмане.