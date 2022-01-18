Лидеры религиозных конфессий выступили с заявлением в связи с трагедией 20 Января

Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщили Report в Управлении Мусульман Кавказа, в заявлении говорится:

"Мы находимся на пороге очередной годовщины кровавой Январской трагедии, запечатлевшейся в исторической памяти азербайджанского народа как летопись глубокой скорби, национальной гордости и героизма. Наш народ вечно чтит тех, кто отдал свои жизни за восстановление государственной независимости Азербайджана.

20 Января - символ духа и непобедимой воли нашего народа в борьбе за национальную независимость, свободу.

Под руководством Верховного главнокомандующего героическая азербайджанская армия, восстановив историческую справедливость, выполнила самое заветное желание азербайджанского народа - освободила Карабах, Шушу и вернула их нашему народу. Мы, руководители религиозных конфессий в Азербайджане от имени всех верующих Азербайджана выражаем глубокую признательность нашему президенту Ильхаму Алиеву за Великую Карабахскую победу.

В числе шехидов, павших за независимость, территориальную целостность Азербайджана есть граждане разных вероисповеданий и национальностей. Азербайджанское многонациональное, многоконфессиональное общество наряду с азербайджанцами-героями гордится своими Агаруновыми, Яковлевыми, Половинками, Сенюшкиными и другими. Наши шехиды, ветераны, дети героев - это наш источник гордости.

Мы, председатель Управления Мусульман Кавказа и руководители религиозных конфессий нашей страны желаем шехидам 20 января, а также всем нашим шехидам, отдавшим свои жизни во имя целостности нашей Родины и национальной независимости, милости Всевышнего, выражаем глубокие соболезнования их семьям, желаем ветеранам исцеления.

Да помилует Всевышний шехидов! Аминь!".

Заявление подписали председатель Управления Мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, ординарий апостольской префектуры Римско-Католической Церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий Никоноров, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский и председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили.