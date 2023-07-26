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Генассамблея ООН приняла осуждающую надругательство над священными книгами резолюцию

Генассамблея ООН приняла осуждающую надругательство над священными книгами резолюцию Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по продвижению межконфессионального диалога, в которой любое надругательство над священными книгами резко осуждается и считается нарушением международного права.
Религия
26 июля 2023 г. 01:44
Генассамблея ООН приняла осуждающую надругательство над священными книгами резолюцию

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по продвижению межконфессионального диалога, в которой любое надругательство над священными книгами резко осуждается и считается нарушением международного права.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель главы сессии Генассамблеи Полина Кубияк.

В документ, направленный на продвижение диалога и противодействие разжиганию ненависти, была внесена формулировка о том, что странами ООН "резко осуждаются атаки против лиц по религиозному признаку, а также подобные действия, направленные против их религиозных символов, священных книг, домов, предприятий, имущества, школ, культурных центров в нарушение международного права". Представитель главы сессии ГА ООН указала, что Испания предлагала убрать из резолюции слова о нарушении международного права, однако другие страны отвергли это предложение.

"Резолюция была одобрена консенсусом, - подчеркнула Кубияк. - Впервые в текст резолюций ООН было включено отдельное указание на религиозные символы и священные книги".

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