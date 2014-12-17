Далай-лама призвал развивать межрелигиозный диалог

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Далай-лама XIV призвал для скорейшего прекращения войн и конфликтов в мире активнее развивать взаимопонимание и сотрудничество между духовенством и мирянами различных религий, а также неверующими людьми, которые, по его словам, должны придерживаться общепринятой светской этики, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, конфликты на религиозной почве — это "что-то в корне неправильное", потому что религии призывают людей не к противостоянию, а к согласию. Он с сожалением отметил, что такие конфликты наблюдаются в Ираке, Бирме, Северной Ирландии. В качестве примера гармоничного сосуществования последователей разных вероисповеданий и людей неверующих он привел Индию. Буддийский лидер также подчеркнул важность Российского государства в современном мире и призвал последователей разных мировоззрений уважать друг друга и опираться на идеал сострадания.

"Если вы искренне верите, развиваете в себе в любовь и сострадание, вы не станете использовать религию, чтобы создавать проблемы для других людей. Как искренне верующие в Бога-Творца последователи теистических религий могут убивать друг друга, если признают друг друга созданными Богом? Если человек искренне верит, то должен следовать Божественному милосердию. Буддизм и другие нетеистические (не признающие существование Творца) религии говорят: так как человек социальное существо, наше счастье зависит от других. Если мы несем благо другим существам, мы счастливы, а если вредим — в итоге страдаем сами", — отметил буддийский лидер.

На эту же логику, по его словам опирается светская этика, распространяющаяся на все 7 млрд. жителей земли, верующих и атеистов.