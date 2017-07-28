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    БГУ приостановил набор по специальности религиоведение

    Набор студентов на теологический факультет не приостановлен

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В этом году набор студентов на теологический факультет Бакинского государственного университета (БГУ) не приостановлен.

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в отделе прессы и информации БГУ.

    Было отмечено, что набор на соответствующие специальности на степень бакалавра и магистра на факультете продолжается.

    Как стало известно Report, в 2017/2018 учебном году на специальность Религиоведение факультета теологии БГУ не выделено плановых мест на степень бакалавра. Однако прием по степени магистра на названную специальность будет проводиться.

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