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    ​Азербайджан посетит Афтуллахул-Узма Шейх Хусейн Нури Хамадани

    В рамках визита предусмотрено ряд встреч

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан с визитом посетит известный религиозный деятель Исламской Республики Иран Афтуллахул-Узма Шейх Хусейн Нури Хамадани.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы Управления мусульман Кавказа (УМК).

    Визит, реализующийся по приглашению УМК, пройдет с 31 августа по 4 сентября.

    В рамках визита предусмотрено ряд встреч в Баку, Шемахе и Гяндже.

    Афтуллахул-Узма Шейх Хусейн Нури Хамадани также посетит Аллею шехидов, мечеть Гейдара и мечеть Биби-Хейбет, а затем совершит намаз в мечети Тезе Пир.

    В остальные дни визита предусматривается посещение шемахинской мечети Джума, мавзолея Низами Гянджеви в Гяндже, мечети Шаха Аббаса и комплекса Имамзаде.  

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