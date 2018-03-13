Занимающаяся добычей золота в Азербайджане компания с этого года запускает программу геологоразведочных работ

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, в этом году планирует запустить программу геологоразведочных работ.

Как сообщает Report, в этом году на программу планируется потратить около 6 млн долларов за счет внутренних ресурсов.

Программа геологоразведочных работ рассчитана на три года. В рамках программы планируется приобрести три буровых установки общей стоимостью 1,5 млн долларов.

Основное внимание будет уделено полному исследованию территории Гедабека, оценке площади "Гоша" (Товуз) и Ордубад. Геологическая оценка Гедабекской контрактной площади будет проводиться с использованием различных методов.

В рамках геологоразведочных работ планируется провести около 43 500 метров наземных и подземных буровых работ. В 2018 году на основном открытом руднике "Гедабек" планируется пробурить 2 500 метров методом колонкового бурения и 7 500 метров методом обратной продувки.

В подземном руднике "Гадир" планируется осуществить наземное и подземное бурение. На этом руднике и территории между ним и "Гедабеком" будут проведены 7 500 метров буровых работ.

В этом году на недавно открытом месторождении "Угур" будет пробурено 4 500 метров методом колонкового бурения и 4 500 метров методом обратной продувки.

На руднике "Гоша" будет осуществлено 3 000 метров буровых работ.

Напомним, что Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo-Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.