Выбор EPC-подрядчика для SOCAR-GPC завершается

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Процесс выбора EPC-подрядчика на проект газоперерабатывающего и полимерного комплекса SOCAR-GPC Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), который планируется построить в Гарадагском районе, завершается.

Как сообщает Report, об этом рассказал на мероприятии "Полимеры России 2018" менеджер по развитию бизнеса SOCAR-Rus Кирилл Максимов.

По его словам, SOCAR намерен направить часть пропилена с комплекса SOCAR-GPC на SOCAR Polymer, что позволит увеличить выпуск полипропилена до 210 тыс. тонн к 2022 году.

По словам представителя SOCAR-Rus, к 2022 году суммарные мощности SOCAR по производству полиолефинов составят 1,5 млн тонн.

Отметим, что комплекс будет состоять из газоперерабатывающего и полимерного заводов. Годовая мощность газоперерабатывающего завода предусмотрена в объеме 10 млрд кубометров (очищенного 9,1 млрд кубометров). Ожидается, что на комплексе также будет производиться 600 тыс. тонн полиэтилена низкой и высокой плотности, 130 тыс. тонн пропилена, 42 тыс. тонн бензола и 25 тыс. тонн бензина в год. Кроме того, для внутреннего потребления ежегодно планируется производить 32 тыс. тонн бутена - 1,21 тыс. тонн гексена-1. На новом предприятия будут использованы технологии компаний Technip, Axens, Sinopec Tech и Univation.

Годовая производственная мощность полипропиленового завода SOCAR Polymer, открытие которого состоялось 18 июля в Сумгайыте, составляет 184 тыс. тонн.