В Азербайджане на долю столицы пришлось 84% промышленного производства

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В январе-мае текущего года 15 710,5 млн манатов или 83,94% промышленного производства пришлось на долю Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные, 5 298,1 млн манатов или 93,4% инвестиций в экономику страны также пришлось на столицу.

В январе-апреле среднемесячная зарплата в Баку составила 776,1 манатов, превысив показатель по республике на 255,6 манатов. Темпы годового роста среднемесячной зарплаты также превысили показатель по республике на 1,6 процентных пункта, составив 8,4%.