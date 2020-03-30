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Renault закрыл почти все свои заводы в мире

Renault закрыл почти все свои заводы в мире

© ru.rfi.fr

Французский автоконцерн Renault сообщил в понедельник, что в связи с пандемией коронавируса закрыл свои заводы во всех странах, за исключением Китая и Южной Кореи. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении руководства корпорации.

"Центральная коммерческая дирекция Renault, исходя из заботы о здоровье своих клиентов, сотрудников и дистрибьюторов, ранее закрыла все свои предприятия во Франции. В настоящее время закрыты заводы во всех остальных странах, за исключением Китая и Южной Кореи", - говорится в заявлении.

"Корпорация планирует возобновить производственную деятельность в затронутых в настоящее время эпидемией странах, как только это позволит ситуация. Она принимает надлежащие меры для эффективного реагирования на коммерческий спрос", - сообщает руководство Renault.

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