Орхан Мамедов: Инвестиции в горнодобывающую промышленность – одна из наших целей

Инвестирование в горнодобывающий сектор Азербайджана и содействие применению новых технологий является одной из наших целей.

Инвестирование в горнодобывающий сектор Азербайджана и содействие применению новых технологий является одной из наших целей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на бизнес-форуме "Возможности и перспективы в сфере горнодобывающей промышленности" в Баку.

"Как KOBIA, мы возлагаем большие надежды на сегодняшний форум, организованный на платформе диалога между государством и бизнесом. Целью этого мероприятия является не только решение проблем в горнодобывающем секторе и улучшение бизнес-среды, но и информирование о потенциале нашего сырья, инновациях в соответствующей области и процедуре подачи заявок", - сказал он.