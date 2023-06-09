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Орхан Мамедов: Инвестиции в горнодобывающую промышленность – одна из наших целей

Орхан Мамедов: Инвестиции в горнодобывающую промышленность – одна из наших целей Инвестирование в горнодобывающий сектор Азербайджана и содействие применению новых технологий является одной из наших целей.
Промышленность
9 июня 2023 г. 13:05
Орхан Мамедов: Инвестиции в горнодобывающую промышленность – одна из наших целей

Инвестирование в горнодобывающий сектор Азербайджана и содействие применению новых технологий является одной из наших целей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на бизнес-форуме "Возможности и перспективы в сфере горнодобывающей промышленности" в Баку.

"Как KOBIA, мы возлагаем большие надежды на сегодняшний форум, организованный на платформе диалога между государством и бизнесом. Целью этого мероприятия является не только решение проблем в горнодобывающем секторе и улучшение бизнес-среды, но и информирование о потенциале нашего сырья, инновациях в соответствующей области и процедуре подачи заявок", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Dağ-mədən sahəsinə investisiya qoyuluşu məqsədlərimizdən biridir”

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