На полипропиленовом заводе SOCAR Polymer завершено 93% строительных работ

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Строительство полипропиленового завода компании SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка завершено на 93,1%, завода по производству полиэтилена высокой плотности – на 71,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По данным на конец декабря прошлого года, на установке по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год в целом выполнено 96,7% работ. Детальные инженерные работы на установке завершены на 99,99%, закупки - на 100%, строительные работы – 93,1%.

На установке по производству полиэтилена высокой плотности, годовая мощность которого составляет 120 тыс. тонн, выполнено 86,8% работ. Детальные инженерные работы на установке завершены на 99,8%, закупки - на 99,8%, строительные работы – 71,2%.