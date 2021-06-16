Глава "Азерхалча": Почему бы не создать новые образцы карабахских ковров?

"Азербайджан должен развивать ковроткачество в соответствии с требованиями XXI века".

"Азербайджан должен развивать ковроткачество в соответствии с требованиями XXI века".

Об этом Report сообщил новоназначенный председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов.

Почему бы не создать новые образцы карабахских ковров?

"Известный азербайджанский художник-орнаменталист Лятиф Керимов собрал целую энциклопедию о ковроткачестве. Мы должны развивать это искусство в соответствии с требованиями XXI века, чтобы вновь появилась возможность издать подобные энциклопедии. Почему бы не создать новые образцы карабахских ковров? Уже начато сотрудничество с молодыми художниками - ковроделами, ждем от них новых образцов ковровых композиций", - отметил Э.Мамедов.

Азербайджанский ковер утратил подобающее ему место в мире искусства

По словам Э.Мамедова, азербайджанский ковер утратил подобающее ему место в мире искусства: "Это при том, что наши ковры хранятся в музеях мира, чем мы весьма гордимся. Нужно создавать новые ковры, и они должны быть не только классического образца. Безусловно, будут созданы и классические ковры. Искусство ковроткачества не должно стоять на месте. Увы, за последние годы наш ковер утратил подобающее себе место в данной сфере. Наши позиции заняли другие страны. Нужно участвовать в международных выставках, создавать прекрасные произведения искусства, используя сочную, современную цветовую палитру. Следует рассматривать ковер как произведение искусства, чтобы комфортно экспортировать нашу продукцию и быть на высоте".

Азербайджанские ковры будут поставляться на рынки постсоветских стран, включая Россию

"В постпандемический период мы будем участвовать во всех международных выставках. Мы работаем над тем, чтобы экспортировать азербайджанские ковры под брендом Made in Azerbaijan. В Москве пройдет большая текстильная выставка. При поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики "Aзерхалча" примет участие в этой выставке, представив как классические, так и современные ковры. Мы постараемся вывести наши ковры на российский рынок. Затем мы хотим выйти на рынки других постсоветских стран и Европы. Выставки пройдут в Европе в конце 2021-начале 2022 года".

Ведется работа в связи с похищенными и вывезенными из страны эскизами

"К сожалению, за последние годы эскизы азербайджанских ковров были похищены и вывезены из страны. В других странах эти узоры переносятся неправильно, что наносит ущерб азербайджанскому ковроткачеству. Поэтому мы налаживаем сотрудничество с международными организациями, фирмами, задействованными в данной сфере, выставками. Направляем обращения в связи с похищением наших композиций. Цель очевидна - добиться того, чтобы с похитителями не налаживали сотрудничество", - отметил Э.Мамедов.