Британская компания увеличила на 28% добычу ценных металлов в Азербайджане

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, в январе-сентябре 2018 года увеличила добычу в Гедабеке на 28%, до 61 761 унций в золотом эквиваленте.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании.

За отчетный период компания добыла 54 573 унций золота, 1 057 тонн меди, 144 362 унций серебра. Добыча золота увеличилась на 45%, серебра – на 15%, меди сократилась на 43,5%.

В 3-ем квартале добыто 24 412 унций в золотом эквиваленте, что означает квартальный рост на 28% и годовой рост на 38%.

В 3-м квартале добыча золота увеличилась на 47% в годовом сравнении и составила 21 318 унций, серебра – на 47%, до 59 346 унций, добыча меди сократилась на 14,5%, до 470 тонн.

В 3-ем квартале этого года продано 18 637 унций в золотых слитках, в среднем по 1 216 долларов за унцию. Во 2-ом квартале продано 10 822 унций в золотых слитках по цене 1 307 долларов за унцию.

Отметим, что в 2018 году объем добычи с гедабекских месторождений прогнозируется в объеме 78-84 тыс. унций в золотом эквиваленте. Прогноз на этот год превышает объемы прошлогодней добычи на 13%. В этом году добыча золота прогнозируется в объеме 64-70 тыс. унций, меди – 2 100-2 300 тонн.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.