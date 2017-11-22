Азербайджан пригласил пакистанских бизнесменов инвестировать в фармацевтику

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде пригласил членов Палаты торговли и промышленности Карачи создать свои отрасли, в частности, фармацевтические подразделения в зоне свободной торговли в Баку, поскольку на фармацевтическую продукцию существует большой спрос в регионе, передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

Посол в ходе интерактивного заседания в Палате подчеркнул, что данная продукция может поставляться не только на азербайджанский рынок, но и на рынки стран Центральной Азии.

Дипломат обратился к Палате с просьбой найти подходящего и надежного партнера, который мог бы поставлять рис и текстиль на азербайджанский рынок, поскольку бизнесмены могут импортировать эти продукты из Пакистана, а на пакистанский рынок из республики могли бы поставляться клубника, виноград и гранаты.

Коснувшись темы китайско-пакистанского экономического коридора А. Ализаде отметил, что Азербайджан и Иран также работают над проектом железной дороги, которая свяжет Европу и Азию. По его словам, данный проект имеет важное значение, поскольку облегчит и ускорит обмен товарами и торговлю в регионе.

Президент Палаты Муфассар Атта Малик в свою очередь сообщил, что экспорт пакистанских товаров в Азербайджан в течение финансового года составил 17,06 млн долларов США, а импорт - 0,04 млн долларов. Он указал, что братские страны должны вместе приложить усилия для роста столь незначительного товарооборота, в частности, наладить широкие взаимные визиты торговых делегаций, постоянное взаимодействовать в этом направлении, а также продвигать свои товары.